Региональные власти утратили контроль над Копейском. Теперь официально

Правительству Челябинской области придется заново искать общий язык с элитами Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 сентября, прошло второе заседание собрания депутатов Копейска, в ходе которого парламентарии распределили руководящие должности в новом созыве законодательного органа.

Итоги голосования окончательно оформили потерю контроля над городом-спутником Челябинска со стороны правительства области. И дело даже не в том, что «Единой России», скоропалительно возглавленной на уровне региона губернатором Алексеем Текслером, досталась только одна из четырех постоянных комиссий собрания депутатов.

Комиссию по организационным, правовым и общественно-политическим вопросам возглавила Наталья Никанорова от КПРФ. Комиссию по социальной и молодежной политике – Наталья Сумина из «Справедливой России». Во главе комиссии по экономической, бюджетной и налоговой политике утвердился «единоросс» Алексей Павлов. Председателем комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования стал самовыдвиженец Дмитрий Фещак.

Также депутаты определились с постом вице-спикера. Заместителем ранее избранного председателя городского парламента единоросса Евгения Гиске стал самовыдвиженец Илья Ефимов.

Таким образом, как отмечали уже эксперты, мэр Копейска Алексей Фалейчик потерпел сокрушительное поражение в борьбе за контроль над новым составом собрания депутатов. Более того, неумелая борьба градоначальника не только стоила большинства «Единой России» в парламенте, но и поставила губернатора и правительство региона перед необходимостью заново выстраивать отношения с элитами Копейска и представляющим их интересы законодательным органом.

Напомним, из 25 мест в собрании «партия власти» получила лишь 9 (против 17 в предыдущем составе), «Справедливая Россия» – 7, КПРФ – 2, самовыдвиженцы – 6. Однако партийный расклад мало о чем говорит.

Гораздо интереснее, что 11 мандатов получила межпартийная группа «Копейск вместе», сформированная кандидатами от ЕР, СР, КПРФ и самовыдвиженцами. Представители неформального избирательного блока опирались на финансовые возможности предпринимателей Дмитрия Фещука и Николая Сединкина и строили кампанию, в том числе, на противостоянии «варягам» в мэрии Копейска во главе с Андреем Фалейчиком, жертвующим, по их мнению, интересами города в угоду коммерческим структурам Челябинска.

При этом группа могла рассчитывать на сочувствие и не входивших в нее депутатов от «Справедливой России», и таких самовыдвиженцев, как бывший вице-мэр и врио главы Копейска Владимир Бисеров, не получивший поддержки «команды Текслера» в борьбе за пост градоначальника.

Неудивительно, что председателем собрания депутатов стал Евгений Гиске – «единоросс» из блока «Копейск вместе». А после распределения остальных должностей представителям группы достались также кресла председателей комиссии по организационным, правовым и общественно-политическим вопросам (Наталья Никанорова, КПРФ) и комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования (Дмитрий Фещак). А также пост вице-спикера (Илья Ефимов).

Таким образом, блок Фещука-Сединкина (по мнению ряда наблюдателей, поддерживаемый также спикером предыдущего созыва Владимиром Емельяновым) получил полный контроль над копейским парламентом. И для того, чтобы договориться с местными «баронами», крайне ревниво воспринимающими посягательство на свои интересы, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру придется очень постараться. И, возможно, пожертвовать в процессе мэром Андреем Фалейчиком.

Тем более, что претензий к его работе у областной власти предостаточно. А теперь к ним добавился еще и провал на местных выборах и выборах в Законодательное собрание Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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