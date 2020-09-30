«Давно не было так страшно жить в Че...» Челябинск превратился в город-призрак (ФОТО)

Челябинск окутал густой туман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в призменных слоях атмосферы загрязняющих веществ, держатся в городе с 24 сентября и продлятся минимум до вечера 1 октября. Уже почти неделю жители разных районов Челябинска жалуются на смог, неприятные запахи и невозможность открыть окна ночью. Ситуация осложняется тем, что в разгар бабьего лета включили отопление.

Но последний день сентября был отмечен не только смогом, но еще и туманом. Провисев на город весь день, к ночи он сгустился до такой степени, что видимость сократилась до нескольких метров.

Горожане выкладывают в соцсети фотографии города, превращающегося в призрак, и свои комментарии:

«Уже давно мне не было так страшно жить в Че... И никогда вопрос о переезде не представал в такой ясности. В моем родном городе невозможно дышать…»

«Такой вони еще не было!!! Жесть!!! Газовая камера!!!»

«Да ладно! Туман это. Иногда, конечно, попахивает, но это всё-таки туман. По сравнению с тем, как пахнет в аэропорту – никакая это не газовая камера».

«Это туман! В связи с этим любые выбросы усиливаются в разы... Антициклон приносит безветренную, холодную погоду... Загрязняющие вещества (любые!) концентрируются в воздухе...»

«Можете считать это просто туманом, но судя по вони, датчикам и фото, то туман прибавлен хорошим смогом – это факт».

И, действительно, датчики показывают серьезное превышение ПДК по загрязняющим веществам.

Челябинск, Ульяна Белкина

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