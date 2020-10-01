Семеро южноуральцев ответят в суде за кражу 261 тонны магнезита

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества производственного комбината на сумму свыше 3,8 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 местных жителей, обвиняемых в краже.

По версии следствия, руководитель преступной группы вовлек в ее состав сотрудников подрядных организаций, имеющих доступ на территорию публичного акционерного общества «Комбинат «Магнезит», расположенного в Сатке.

В период с мая по июль 2019 года со, среди которых были машинист экскаватора, водители погрузчика и самосвала, охранник контрольно-пропускного пункта, вывезли с территории предприятия каустический магнезит массой более 261 тонны стоимостью около 3,4 млн рублей и периклазовую корку массой более 25 тонн стоимостью свыше 450 тыс. рублей.

Похищенную продукцию спрятали в лесу и нескольких ангарах. В ходе обысков по месту жительства и в местах хранения краденого полиция изъяла свыше 473 тысяч рублей, вырученных от продажи похищенного, часть продукции стоимостью не менее 500 тысяч рублей, а также автомобили, технические средства и другие предметы, используемые соучастниками для совершения преступлений.

На имущество «криминальной семерки» стоимостью около 2 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.09.20

«Давно не было так страшно жить в Че...» Челябинск превратился в город-призрак (ФОТО). / Региональные власти утратили контроль над Копейском. Теперь официально. / В правительстве РФ придумали новую схему расчета МРОТ и прожиточного минимума: законопроект внесен в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»