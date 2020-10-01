Каждый второй челябинец, взявший больничный, продолжает работать

Половина челябинцев, бравших больничный в последние шесть месяцев, продолжали работать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34% жителей Челябинска хотя бы раз брали больничный за последние шесть месяцев. Это выяснила служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в ходе опроса среди соискателей. В целом по стране таких респондентов оказалось заметно меньше – 23%.

Интересно, что в разрезе профессиональных сфер больничный чаще других брали медики и фармацевты – 37%. Также в лидерах оказались банковские работники и представители производственной сферы (по 30%). Реже прочих больничные брали сотрудники служб безопасности (11%), начинающие специалисты (15%) и представители сферы гостеприимства (18%).

7% российских респондентов, бравших больничный, сообщили, что заболели COVID-19, 5% – были в контакте с заболевшими этим вирусом, 1% – вернулись из страны с большим числом случаев COVID-19. Еще 75% брали больничный по другим медицинским показаниям, никак не связанным с коронавирусом.

«Несмотря на больничный, каждый второй продолжал работать, причем 16% делали это в полную силу, 34% – частично. Чаще всего такие респонденты встречались среди начинающих специалистов и представителей транспортной сферы», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

64% работавших во время болезни респондентов рассказали, что делали это, так как некоторые задачи требовали их участия и некому было подменить. 36% работали по собственной инициативе и только 21% – по требованию начальства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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