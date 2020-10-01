В Челябинской области от коронавируса умерли сразу три человека

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Среди вновь зараженных 9 школьников.

Минздрав региона сообщает четырех умерших. Трое из них – женщины 62, 68 и 80 лет скончались непосредственно от ковида. Причиной смерти еще одной инфицированной стала хроническая почечная недостаточность.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 16 тысяч 829 инфицированных. 488 из них скончались (непосредственно от коронавируса – 127).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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