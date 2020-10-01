Курорт «Увильды» оштрафовали за «засуху» в одноименном поселке

База отдыха заплатит штраф за отключения водоснабжения жителей поселка Увильды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района провело проверку по жалобам жителей поселка Увильды на ненадлежащее водоснабжение.
Проверка показала, что в течение мая 2020 года в поселке неоднократно отключали холодную воду. При этом водоснабжающая организация – ООО МЦМиР «Курорт Увильды» – уведомления о прекращении или ограничении холодного водоснабжения абонентам, в территориальные органы Роспотребнадзора и МЧС России в нормативные сроки не направляла. Кроме того, на время отключений жители поселка не были обеспечены питьевым водоснабжением, что привело к многочисленным обращениям в прокуратуру района.
В этой связи руководителю базы отдыха внесено представление, по результатам которого нарушения устранены, бесперебойное водоснабжение восстановлено.
Кроме того, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами в отношении курорта «Увильды» и одного из его топ-менеджеров возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения административных дел ООО и заместитель гендиректора общества оштрафованы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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