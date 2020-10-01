Директор южноуральской базы отдыха, где школьница сломала позвоночник, получил условный срок

В Увельском районе директор базы отдыха осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Увельский районный суд признал жителя Южноуральска виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что школьница с родителями каталась на тюбингах на базе отдыха, директором которой являлся подсудимый. Во время очередного спуска девочка вылетела за пределы трассы и упала с тюбинга, получив неосложненный компрессионный перелома 2-х позвонков. Заключением эксперта полученный вред отнесен к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности для жизни.

По мнению прокуроров, это произошло вследствие нарушения директором базы требований законодательства в части обеспечения безопасности предоставляемых потребителям услуг.

В ходе суда мужчина категорически отрицал свою вину в произошедшем, заявляя, что лишь давал тюбинги на прокат, а не занимался организацией катания на них. Тем не менее, в ходе судебного заседания установлено, что предприниматель осуществлял эксплуатацию трасс для катания на тюбингах, в частности, поддерживал надлежащее состояние снежного покрова трасс, формировал профиль спусков, в непосредственной близости от трассы установил подъемник для тюбингов, оборудовал стартовую площадку для спуска с трасс. Спуски были пронумерованы, на стартовой площадке установлены стенды с правилами катания.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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