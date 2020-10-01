Генпрокуратура проверит работу дорожников в Челябинске

Генпрокуратура проверит сигналы общественности о халатности при уборке и содержании челябинских дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, поводом для привлечения надзорных органов стало систематическое отсутствие реакции мэрии Челябинска на халатность подрядчиков.

«Как результат – в столице Южного Урала чистота и порядок только на бумаге, тогда как реальная ситуация не соответствует подписанным актам», – сетуют общественники. Именно поэтому они приняли решение обратиться по данному поводу в Генпрокуратуру РФ.

Попытки изменить ситуацию к лучшему активисты предпринимали неоднократно, постоянно совершая проверки и своевременно направляя в городскую администрацию списки выявленных нарушений, напоминают они. Но надлежащей реакции, по их мнению, так и не последовало.

Общественники отмечают, что чиновники демонстрируют принципиальное нежелание решать выявленные проблемы, более того, проявляют вопиющее попустительство. На каждое их обращение мэрия отвечала отписками, а подрядчики такому положению дел только рады: их более чем формальная работа каждый месяц принимается в полном объеме, о чем могут свидетельствовать подписанные акты. «После ряда попыток вызвать адекватный отклик у заказчика мы сделали вывод, что он не имеет реальных намерений контролировать действия подрядчиков либо не обладает достаточными для этого компетенциями», – рассказал эксперт общественной организации.

Между тем результаты проверок общественников и количество жалоб от челябинцев свидетельствуют, что состояние улиц в городе далеко от идеала. Люди оценивают работу визуально и каждый день воочию наблюдают грязные дороги. Безразличие чиновников настолько расслабило подрядчиков, что те даже не думают исправлять нарушения. Они не устраняются месяцами: на многих участках так и не нанесена разметка, не устранена колейность и не убран мусор.

Речь идет, к примеру, об улицах Карла Маркса, Пушкина, Елькина, Марченко, Молодогвардейцев, Краснопольском проспекте. «Ситуация требует контроля надзорных органов, поскольку качество содержания абсолютно не соответствует затраченным на него суммам. Напоминаем, что общая стоимость работ по муниципальным контрактам составляет более 3 миллиардов рублей до 2022 года, а в разбивке по месяцам стоимость работ по уборке и содержанию дорог составляет порядка 100 миллионов рублей», – заявил представитель общественной организации.

Он добавил, что нарушения фиксируются в каждом районе Челябинска, их допускают абсолютно все подрядчики. Поскольку обращения в региональную прокуратуру не возымели результата, общественники рассчитывают на объективную проверку со стороны федерального ведомства и справедливое наказание для ответственных лиц. В свою очередь активисты в ближайшее время проведут контрольный мониторинг качества уборки и содержания всех крупных городских дорог по итогам сентября, который детально покажет, на что тратятся народные деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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