В Челябинске подростки, вооружившись ложкой для обуви, ограбили два салона связи

Вынесен приговор пятерым челябинцам, совершавшим разбойные нападения на салоны сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд областного центра вынес приговор по уголовному делу в отношении 5 местных жителей, трое из которых являются несовершеннолетними. Они признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере.

В суде установлено, что соучастники днем 31 января 2019 года совершили разбойное нападение на магазин сотовой связи «Мегафон», расположенный по улице Гагарина. Молодые люди нанесли несколько ударов металлической ложкой для обуви по голове продавцу магазина и пытались похитить сотовые телефоны, находящиеся на витринах. Однако сотрудник торговой точки смог технику отстоять.

Непосредственно после этого они наведались в магазин «МТС» на улице Кирова, где, угрожая избить продавца металлической ложкой для обуви, разбили стеклянные витрины, откуда похитили 22 мобильных телефона на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Позднее выяснилось, что 28 января того же года челябинцы совершил разбойное нападение на магазин сотовой связи «МТС», расположенный по улице Гагарина. Там они, также угрожая продавцу металлической ложкой для обуви, похитили 37 сотовых телефонов и аксессуары к ним на общую сумму более 480 тысяч рублей.

Подсудимые не отрицали факта участия в разбойных нападениях на салоны сотовой связи, однако утверждали, что насилия и угроз с их стороны не было.

На момент совершения набегов на салоны 18-летний челябинец уже был ранее судим за преступления против собственности, остальные соучастники являлись несовершеннолетними: 14 летний (2004 г.р.) ранее не судим; 16-летний (2002 г.р.) ранее судим, является сиротой, жил в учреждении закрытого типа; 17-летний (2001 г.р.) ранее не судим, жил с матерью; 15-летний (2003 г.р.) ранее неоднократно судим за преступления против собственности.

Кроме того, 15- и 16-летний подростки уже в ходе процесса были осуждены за оскорбление судьи, который первоначально рассматривал данное уголовное дело.

Судом самому старшему подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Молодой человек, которому на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Несовершеннолетних участников банды отправили в воспитательную колонию на сроки от 3 до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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