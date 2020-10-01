Прокуратура выяснит, почему ребенок из многодетной семьи получил путевку в отдаленный детсад

Надзорное ведомство заинтересовала путаница в распределении мест в детских садах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство проверит соблюдение прав многодетной семьи из Челябинска на доступность дошкольного образования с учетом льготного положения семьи, а также исполнение требований законодательства в части предоставления места в детском саду по месту жительства ребенка.

Поводом для проверки послужила публикация в СМИ о направлении трехлетней челябинки в детский сад, расположенный в четырех километрах от их дома. При этом многодетная семья претендовала на место в детском саду поблизости от места жительства, тем более это учреждение уже посещает их старший сын.

Как рассказала мама девочки, так как они шли по льготе, то должны были получить путевку одними из первых. Но вместо этого в три детских сада, указанных челябинцами в числе приоритетных, места для их дочери не нашлось: там сформировали группы из детей двух лет (видимо, желая поскорее отчитаться об исполнении поручения президента России по охвату дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет).

Горожанам же вручили путевку на место в отделенном учреждении. При этом самое интересное, что по вручении путевки чиновники предложили им оформить перевод в нужный им детский сад.

Следует отметить, что острота ситуации с путевками в дошкольные образовательные учреждения не спадает в Челябинске уже много лет. Более того, практика «переводов» из одного детского сада в другой глубоко укоренилась в городе.

А после того, как чиновники ввели в действие «слепую» электронную очередь, проблема только усугубилась. Теперь родители знают только номер в очереди, под которым находится их заявка. Но когда именно и в какой детский сад – сказать не могут. Дело в том, что в городе действует несколько очередей. Кроме того, вовсю работает система перевода из одного учреждение в другое. Представленная же некогда в качестве крайне позитивной черты возможность выбора приоритетных учреждений оказалась абсолютно нерабочей: программа (или скрывающиеся за ней чиновники), как и раньше, выбирает детский сад для ребенка «методом научного тыка». А родители потом вынуждены искать возможности перевода чада в «нужное» учреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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