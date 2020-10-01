Задыхающиеся южноуральцы потребовали отставки десяти чиновников, ответственных за экологию

Общественники потребовали отставки руководства регионального министерства экологии, а также территориального управления Росприродназора и природоохранной прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее общественное требование, адресованное губернатору Челябинской области и в аппарат президента России, активисты движения «Горожане» разместили на портале Фонда развития гражданских институтов.

«Мы – жители, представители бизнеса, политических партий и общественных движений, действующих на территории Челябинской области, требуем у вас и правительства Челябинской области отправить в отставку руководителей Росприроднадзора, министерства экологии и природоохранной прокуратуры Челябинской области в связи с недееспособностью в решении поставленной президентом РФ перед губернатором Челябинской области задачи по улучшению экологической обстановки в целом и по проблеме отравления атмосферного воздуха в частности», – говорится в документе.

При назначении Алексея Текслера на пост врио губернатора, в качестве приоритетной задачи президент Владимир Путин поставил перед ним решение проблемы загрязнения воздуха, напоминают общественники. Но за все время, прошедшее с этого момента, жители не почувствовали кардинального улучшения качества воздуха, подчеркивают активисты.

Заявленные меры по снижению выбросов – недостаточны, а методология их расчетов – непрозрачна, уверены южноуральцы. Система непрерывного промышленного мониторинга по принципу «датчик на каждую трубу с выводом данных мониторинга для общего доступа в интернет» на предприятиях не внедряется, даже на предприятиях, входящих в список 300 главных загрязнителей.

«Мы понимаем, что вы лично не выполняете функции, которые должны решать поставленную задачу. Этим обязаны заниматься чиновники. Но вы вправе инициировать отставку чиновников, неспособных или уклоняющихся от решения многолетней проблемы катастрофически неприемлемого для нормальной жизни горожан качества атмосферного воздуха. Обеспеченные челябинцы бегут из города десятками тысяч, увозя с собой свои зарплаты, которые они тратили в экономике региона, и прибыли бизнесов, налоги от которых отчисляли в казну региона. На их место приезжают мигранты. Город деградирует, – подчеркивают общественники. – Без быстрого и эффективного решения «проблемы воздуха» экономическое положение Челябинска, Коркино, Магнитогорска и других страдающих от выбросов городов области будет ухудшаться».

Руководство вышеупомянутых в требовании ведомств имело достаточно времени и возможностей, чтобы продемонстрировать жителям региона свою активность в решении этой проблемы, но по тем или иным причинам этого не произошло, констатируют южноуральцы. В связи с этим они требуют отправить в отставку: руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталия Курятникова, его замов Владислава Коробкина, Лидию Горбунову, Марину Шаповаленко, министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, заместителей министра Яну Куприкову, Игоря Гилева, Виталия Безрукова, челябинского природоохранного прокурора Алексея Пунигова, природоохранного прокурора Магнитогорска Владислава Ботвинкина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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