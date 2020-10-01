Пожалела: челябинка обвинила знакомого в краже денег, которые дала ему в долг

Жительница Челябинка обвинила приятеля в грабеже через несколько часов после того, как заняла ему денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в ложном доносе.

Как установил суд, в июне 2019 года горожанка заняла своему знакомому 3 тысячи рублей. Но в тот же день пришла в отделение полиции и заявила, что приятель отнял у нее эти деньги.

Дознаватель составил протокол принятия устного заявления о преступлении, предупредив челябинку перед этим об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Несмотря на указанное, горожанка не отказалась от подачи заявления. Но уже в ходе следствия созналась, что оговорила знакомого, желая поскорее вернуть деньги.

В ходе судебного разбирательства челябинка полностью признала вину. Дело рассматривалось в особом (сокращенном) порядке. Суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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