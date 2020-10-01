В Челябинском филиале учебного центра ВВС России погиб курсант

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС России, работающего на базе бывшего высшего военного училища штурманов, произошло ЧП: погиб курсант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парень выпал из окна минувшей ночью. В учебном заведении происшествие подтвердили, сообщив, что по предварительной версии, молодой человек ночью курил, сидя на подоконнике открытого окна 3 этажа, но потерял равновесие и упал. Его доставили в больницу скорой помощи, однако спасти не смогли.

В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС заявляют, что совместно с правоохранительными органами начали проверку и устанавливают все подробности происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.10.20

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