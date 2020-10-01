Челябинцы обвинили УК в падении на их авто деревьев, но у коммунальщиков – свои резоны

В Челябинске разгорается спор между владельцами машин, пострадавших от падения деревьев во время сильного ветра, и управляющей компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась 23 сентября, когда на пять автомобилей во дворе дома по улице Кирова, 21 в Челябинске рухнули деревья.

Машины серьезно пострадали. Жители дома, припарковавшие своих железных коней в тот роковой день, винят в произошедшем управляющую компанию, не избавившуюся вовремя от аварийной поросли. Однако в УК вину признавать не торопятся.

«С 15 по 18 сентября шли проливные дожди, по данным Челябинского гидрометцентра, объем выпавших осадков пятикратно превысил норму. На видео при просмотре отчетливо видна размытая почва и цельная корневая система деревьев, – цитирует 74.ru коммунальщиков. – В настоящее время заказана независимая экспертиза состояния упавших деревьев, в результате которой будут сделаны выводы о возможных причинах их падения».

При этом в управляющей компании категорически отрицают многочисленные требования жителей о сносе аварийных насаждений. По словам представителей коммунальной организации, в августе нынешнего года этот вопрос обсуждался на собрании собственников, и его участники пришли к выводу, что деревья не являются аварийными.

К тому же, два из пяти пострадавших автомобиля были припаркованы на газоне, отмечают в УК. Впрочем, ответ на вопрос о компенсации коммунальщики пока придерживают, не говоря ни «да», ни «нет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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