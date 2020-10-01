Южноуральцы увидят первые археологические находки с территории Челябинской области

Посетителям исторического музея покажут находки из первых археологических памятников, открытых в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного исторического музея Южного Урала, коллекции археологических находок, обнаруженных на заре археологической науки Челябинской области, челябинцам и гостям города представят 6 октября.

Именно в этот день откроется выставка «Константин Владимирович Сальников – отец южноуральской археологии», приуроченная к 120-летию со дня рождения ученого.

«Работа Сальникова на протяжении более чем 30 лет была тесно связана с Челябинским музеем. Большая часть древностей, раскопанных им в экспедициях, ныне хранится в наших фондах. Его усилиями в музее был создан научный археологический центр. Среди его учеников – известный челябинский археолог Владимир Стоколос», – рассказали в музее.

Ни один исследователь до сих пор не смог превзойти достижений Константина Сальникова. Он впервые выделил и охарактеризовал целый ряд культур бронзового и железного веков. А предложенная им периодизация и хронология андроновской культуры на Южном Урале оказалась столь убедительной, что ее взяли на вооружение исследователи бронзового века далеко за пределами региона. Его научные открытия зачастую сделаны на весьма ограниченном материале, что не помешало им успешно пройти проверку позднейшими масштабными исследованиями.

На выставке, посвященной Константину Сальникову, будут представлены коллекции находок из исследованных им памятников, фотографии из экспедиций, материалы его переписки и редкие труды. Также будет частично воссоздан процесс обработки Сальниковым археологических коллекций.

Выставка будет работать с 6 октября по 6 декабря 2020 года в галерее «Восток – Запад» (переход между башнями).

Челябинск, Виктор Елисеев

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