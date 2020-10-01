«Это уже не ажиотаж, это паника!!!» Южноуральцы возмущены невозможностью получить медицинскую помощь

Жители Челябинской области жалуются на невозможность получить медицинскую помощь: в одних больницах нет врачей, в других – лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы обращаются к губернатору в надежде, что Алексей Текслер решит проблему.

«Свекровь лежит в больнице г. Касли с пневмонией в 40%, сейчас уже, наверное, больше, анализы на ковид не делали, лечения абсолютно никакого не получает, делали 1 раз в день внутривенный укол и все. Ни таблеток, никаких других лекарств не получает. На вопрос от всех больных: «Где лечение?» ответ: «Лечить нечем, еды на всех не хватает – не достается, палаты грязные, неделями не моются, пыль стоит. Все больные жалуются, а им в ответ: пишите отказную и лечитесь дома», – пишет жительница Каслей. – Моя мама неделю назад пролежала с этим же диагнозом в Челябинске, во 2-ой областной. Так она приехала довольная, как будто в санатории побывала: были и таблетки, и внутривенные уколы, и капельницы, и разжижающий препарат в живот, еда отличная, вода – 5-литровый бутыль для каждого больного. Почему в одной области такое разное медицинское обслуживание? Звонили и на прямую линию, и в каслинскую больницу – ни кому дела нет до людей».

Жители Еманжелинска сообщают: «У нас нет врачей. Невролога, уролога, хирургов, стоматологов (зубы удалять ездим в Челябинск). Нет педиатров. Детей некому лечить. А тут вдруг сразу четыре терапевта уволились».

В региональном минздраве признают: с кадрами, действительно, проблема: например, в Еманжелинске не хватает более 40% медперсонала.

А вот в ситуации с очередями на КТ в ведомстве проблемы не видят:

«В Сатке ждут КТ по 3 часа в одном помещении и больные, и здоровые. Точнее, в одном коридоре. Банкетка одна: на ней сидят инвалиды или старики. Можно и там ковид подхватить!»

«В Магнитогорске люди стоят на КТ по 7-8 часов, и потом еще ждут ответ: стоят на улице, в помещение не пускают. Работает 1 аппарат в горбольнице», – пишут южноуральцы.

Минздрав отвечает: «В Магнитогорске три бесплатных КТ-фильтра, есть платные КТ-томографы. Ваша обеспокоенность понятна. Но сейчас идет рост заболеваний ОРВИ и гриппа, парагриппа, но не ковидной инфекции (не совсем понятно, что чиновники имеют ввиду – плюс 80 заболевших в день не означает роста заболеваемости? – прим. РИА «Новый День»). Не нужно создавать ажиотаж, КТ-анализы делаются только по показаниям».

«Есть показания, есть направление, – парируют магнитогорцы. – Пожилой человек 76 лет с высокой температурой третьи сутки ждет скорую помощь! Какой ажиотаж? Вы о чем вообще? Очередь на КТ – 12 часов, люди с термосами и едой приходят, весь день сидят. Это уже не ажиотаж, это паника!!!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.10.20

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