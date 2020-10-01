С челябинского МУПа суд взыскал 138 миллионов рублей недоплаты за негативное воздействие на экологию

Челябинскому коммунальному МУПу не удалось выдать отходы деятельности за полезный материал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росприроднадзора, арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда об отказе в признании незаконным требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) Челябинска о доначислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи с незаконным размещением отходов в размере 138,2 млн рублей.

Напомним, в 2018 году надзорное ведомство провело выездную проверку МУП ПОВВ. Инспекторы установили, что в 2017 году предприятие размещало на городской свалке осадки механической и биологической очистке сточных вод (отходы IV класса опасности) в качестве инертного (изолирующего) материала. При этом МУП ПОВВ не только не платил за размещение отходов, но еще и взимал с МУП «Горэкоцентр», бывшего тогда оператором свалки, плату за них как за изолят. А соответственно, и не вносил плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В результате в бюджеты различных уровней МУП ПОВВ недоплатил 123 млн 143 тыс. Рублей. С учетом пени общая задолженность предприятия превысила 138 млн рублей.

По итогам разбирательства судами трех инстанций подтверждена обоснованность требований территориального органа Росприродназора, отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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