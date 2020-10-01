На Южном Урале снова выпадет снег

В воскресенье в Челябинской области может пойти мокрый снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу, 2 октября, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы.

Туман, по расчетам синоптиков, продержится на Южном Урале в течение следующих двух суток – 2 и 3 октября. По всей видимости, причина его – в столкновении ночных заморозков и достаточно теплых температур днем.

Так, в ночь на 2 октября ожидается 0, +5 градусов по Цельсию, местами – до -3 градусов. Днем потеплеет до +12, +17 градусов, на юге – до 20 градусов выше нуля. В ночь на субботу, 3 октября, температура останется в диапазоне от 0 до +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется к отметкам +14, +19 градусов. Зато в воскресенье регион ждет резкое похолодание: ночью будет -2, +3 градуса по Цельсию, днем – всего 3-8 градусов выше нуля.

Кроме того, днем в некоторых районах синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Челябинске в ближайшие две ночи температура будет +3, +5 градусов. Днем в пятницу ожидается 15-17 градусов. Днем в субботу в областном центре будет уже +14, +16 градусов.

В ночь на воскресенье в Челябинске ожидается +1, +3 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +5, +7 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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