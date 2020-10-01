Муниципалитеты Челябинской области начали вводить тотальный карантин в школах

В Снежинске все школы уходят на карантин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято на совещании оперативного штаба в мэрии Снежинска в связи с угрозой распространения ОРВИ и коронавируса.
«С 5 по 18 октября вводится карантин в школах города (решение о дистанционном образовании каждая школа примет отдельно)», – рассказали в сообществе «Говорит Снежинск» в социальных сетях.
Кроме того, со 2 по 18 октября в учреждениях дополнительного образования запрещено проведение уроков в закрытых помещениях.
На этот же срок в городе запрещены массовые мероприятия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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