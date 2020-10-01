«Серое, пыльное, непроглядное нечто…» НМУ в Челябинске задержатся еще на несколько дней (ФОТО)

Первый день октября в Челябинске был отмечен густым туманом.

Как уже сообщал «Новый День», на фоне неблагоприятных метеоусловий, установившихся в городе с 24 сентября и повышенной влажности, видимость накануне вечером упала до нескольких метров.

Вопреки ожиданиям, туман к утру не рассеялся. При этом многие горожане жаловались на першение в горле, кашель и воспаление слизистых.

В министерстве экологии региона вместо того, чтобы разбираться в происходящем, предпочли ссылаться на естественные природные явления и разъяснять, зачем объявляются НМУ.

Ситуация начала улучшаться только к обеду.

Ситуация начала улучшаться лишь к обеду. Правда, улучшение было относительным:

«Сегодня в 15:30 вышла с работы, а работаю я в самом сердце ЧМЗ. Ещё полюбовалась, пока до авто шла, какое прекрасное голубое небо, и покатила себе в МФЦ на Труда. Еду себе, еду, проехала Автомобилку , как раз на въезде на мост вид на центр открывается. А тут!!!! Еле удержалась от резкого разворота на 180, – написала в группе «Челябиск, дыши!» в Facebook Татьяна Попошева. – Что висит над центром Челябинска?!!! Неба не видно совсем, совсем!!!! На ЧМЗ оно голубое было 15 минут назад. Я в ужасе просто. Серое, пыльное, непроглядное нечто. Просто шок испытала. Не понимаю, что это и откуда, да ещё в таком количестве».

А к вечеру стало известно, что НМУ, то есть метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлили в Челябинске, минимум, до 19 часов 2 октября. И, исходя из предварительных прогнозов, есть основания полагать, что завтра их, по традиции, продлят на все выходные.

Между тем, датчики содержания вредных веществ в воздухе показывают очень высокую степень загрязнения (скриншоты сделаны в полночь по местному времени).

Челябинск, Евгений Полак

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