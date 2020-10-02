У бизнесмена из Чебаркуля нашли контрабандные сигареты на шесть миллионов рублей

В Чебаркуле силовики изъяли 125 тысяч пачек сигарет из Белоруссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, в Чебаркуле сотрудники силового ведомства изъяли из незаконного оборота 125 тысяч пачек немаркированных табачных изделий.

«Местный житель организовал доставку немаркированной табачной продукции белорусских производителей для дальнейшей реализации в торговых точках города. Склад под хранение он организовал в двух гаражах», – уточнили контрразведчики.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 6 миллионов рублей.

Оперативные материалы УФСБ переданы в следственные органы ГУ МВД по Челябинской области для принятия решения о возбуждения уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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