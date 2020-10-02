Мэр южноуральской «запретки» госпитализирован с подозрением COVID-19

Мэр Снежинск лег в больницу с подозрением коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у главы Снежинска Игоря Сапрыкина медики заподозрили ковидную пневмонию. Он госпитализирован после того, как первый тест на COVID-19 дал положительный результат.

Напомним, вчера, 1 октября, на заседании городского оперативного штаба было принято решение о введении всеобщего карантина в школах с 5 по 18 октября.

Однако, как выяснилось сегодня, власти приостановили это решение. Оказывается, теперь вводить карантин в муниципалитетах может только областное правительство. Ранее муниципальные власти принимали такие решения самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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