В Челябинской области умерли еще пятеро зараженных коронавирусом

В Челябинской области умерли пятеро зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственно от ковида скончались мужчины 51 года и 80 лет. Причиной смерти 73-летнего южноуральца стал острый инфаркт миокарда, 85-летняя женщина и 61-летний мужчина умерли от хронических заболеваний, коронавирус стал сопутствующей инфекцией.

За сутки в Челябинской области подтверждено 90 новых случаев COVID-19, среди зараженных 7 школьников (классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора, нет).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 16 тысяч 919 инфицированных, 493 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 129).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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