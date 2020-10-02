Испания отказывается отдавать родителям новорожденного гражданин России

Уроженка Челябинской области попала в сети испанской ювенальной юстиции: ей не отдают новорожденного сына, несмотря на то, что ребенок получил российское гражданство. Женщина провела в Испании последние 15 лет, и ее история достойна стать основой сценария сериала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летняя россиянка со своим гражданским мужем собралась вернуться в Россию. Но роды начались раньше времени, и рожала она в испанской больнице.

Все прошло успешно, однако выписали только роженицу. Сначала врачи говорили, что малыш должен остаться под медицинским наблюдением, а потом с россиянкой связались органы ювенальной юстиции и известили, что забирают у нее ребенка.

Обращения в консульство России и в аппарат президента ничего не дали. Разве что через две недели после родов россиянка получила из консульства иностранный паспорт новорожденного сына, где указано наличие у него российского гражданства. Правда, по ее словам, помогли ей в этом не чиновники, а женщина из общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление», выступающего против ювенальной юстиции, которая также живет в Испании.

В посольстве РФ заявляют, что вопрос россиянки находится на контроле консульского отдела. Также там сообщили, что органы опеки Испании представили дипломатам «документальные обоснования своих действий».

Обоснования органы ювенальной юстиции предоставили и самой россиянке. Они содержатся в многостраничном соглашении об отказе от ребенка, которое подписала женщина (по ее словам, ее попросту ввели в заблуждение).

В документе освещена вся жизнь уроженки Челябинской области за последние 15 лет, с момента ее приезда в Испанию. Произошло это в 2004 году. При этом приехала она, как утверждается в бумаге, с группой женщин для работы в хост-клубе. Через несколько месяцев она познакомилась здесь со своим будущим супругом. Страсть испанца оказалась так сильна, что он даже поехал за ней в Россию, куда та вернулась, а потом увез ее к себе на родину.

В Испании влюбленные поженились, а в 2006 году у пары родился сын. Но совместная жизнь не задалась. Супруги часто ссорились, доходило до рукоприкладства. В 2018 году они развелись, при этом сын остался с отцом (у мальчика испанское подданство). Россиянка встретила другого мужчину. Правда, жить ей было негде, и она вернулась в дом к бывшему мужу. В июле нынешнего года она уехала, но в августе вернулась опять, уже со своим гражданским мужем, которого представила кузеном. Экс-супруг разрешил поселиться у себя и ему. Правда, властям он впоследствии объяснил это боязнью мести со стороны бывшей жены или сына в случае отказа.

По словам россиянки, работу она найти не могла, поэтому вместе с новым избранником они собирались вернуться в Россию – в Москву или на Урал. Но не успели – роды случились на месяц раньше срока. А потом начались «приключения» с ювеналкой.

Испанские власти объясняют свою жесткую позицию тем, что женщина, имея психическое заболевание, пренебрегала лечением. К своей беременности, по их мнению, она также относилась весьма легкомысленно. Например, пропусткала регулярные посещения врачей (была на 2 из 5).

А так как супружеские отношения она и ее гражданский муж так и не оформили официально, чиновники выражают сомнение в том, что именно он является отцом ребенка.

«Пренатальное насилие из-за отсутствия надлежащего наблюдения за беременностью; личная, семейная, социальная и трудовая нестабильность; отсутствие социальной и семейной поддержки; наличие серьезного риска для старшего ребенка, за который ответственны оба родителя, – цитирует 74.ru доводы испанской стороны, – отсутствие гарантии правильного ухода за новорожденным с учетом нахождения в социально опасной ситуации – из-за этого необходимо инициировать процедуру отказа и в качестве меры предосторожности объявить о временной беспомощности [новорожденного]». Россиянка утверждает, что все «грехи», изложенные в бумаге, не соответствуют действительно. Правда, в подробности не вдается. А изъятие у нее младенца называет попыткой кражи ребенка.

До 16 октября родители должны представить органам опеки документы, подтверждающие, что ребенку будут созданы все необходимые для его жизни условия. Но уже сейчас для малыша в экстренном порядке подобрали патронатную семью. Россиянке же предстоит оспаривать изъятие в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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