Мякуш сохранил статус главы фракции единороссов в ЗСЧО и снова метит в спикеры

Экс-глава южноуральских единороссов Владимир Мякуш, лишившись должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», сохранил статус руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам сентябрьских выборов партия власти получила 47 из 60 мест в южноуральском парламенте. Сегодня состоялось первое заседание фракции, на котором Мякуша избрали главой фракции, его заместителем стал экс-мэр Южноуральска Александр Лазарев.

Единороссы намерены сделать Мякуша спикером ЗСЧО, а Лазарева – первым вице-спикером.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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