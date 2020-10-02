Мякуш сохранил статус главы фракции единороссов в ЗСЧО и снова метит в спикеры

Экс-глава южноуральских единороссов Владимир Мякуш, лишившись должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», сохранил статус руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам сентябрьских выборов партия власти получила 47 из 60 мест в южноуральском парламенте. Сегодня состоялось первое заседание фракции, на котором Мякуша избрали главой фракции, его заместителем стал экс-мэр Южноуральска Александр Лазарев.
Единороссы намерены сделать Мякуша спикером ЗСЧО, а Лазарева – первым вице-спикером.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 02.10.20
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