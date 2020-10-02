В Челябинске установят пять пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха

Власти региона выделили средства для организации пяти пилотных постов мониторинга воздуха в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, соответствующий документ подписал глава региона.

Посты будут установлены на границе санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК: три – в Калининском районе, два – в Металлургическом районе Челябинска.

Интересно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил решение экологических проблем областного центра своим приоритетом еще полтора года назад. И до недавнего времени чиновники бодро отчитывались о достижениях в этой области.

Например, сам глава региона долго и настойчиво говорил о снижении выбросов в атмосферный воздух. Пока южноуральцы не начали уже откровенно смеяться над убеждением г-на Текслера, что подписание соответствующих соглашений с промышленными предприятиями можно приравнять к свершившемуся факту.

Наконец, лишь после полутора лет пустых разговоров губернатор все-таки выделил деньги на установку пяти из семнадцати постов мониторинга. Правда, пока неясно, как именно они будут работать. Например, известно, что официальные лаборатории делают замеры только в рабочее время – на другие исследования денег не выделяется. А выбросы в Челябинске происходят, как правило, ночью и в выходные.

Так что, если посты мониторинга будут работать по той же схеме, смысла в них не будет никакого.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.20

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