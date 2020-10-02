Власти Южного Урала продлили режим повышенной готовности

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Алексей Текслер.

Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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