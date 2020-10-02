В Челябинской области заведующая детским садом отбирала премии у подчиненных

В Троицком районе заведующая детсадом предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении заведующей МБДОУ «Родниковский детский сад», бывшего депутата Совета депутатов Родниковского сельского поселения, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия женщина в 2017-2018 годах устанавливала сотрудникам детского сада стимулирующие выплаты (премии), а потом забирала у них часть премиальных, которые тратила на личные нужды.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Троицкий районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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