Не приезжают даже на вызовы врачей в поликлинике: южноуральцы заявляют, что не могут дождаться «скорой» по несколько суток

Жители Челябинской области продолжают жаловаться на невозможность дождаться «скорой помощи» и рассказывают о трагических последствиях нехватки медицинских бригад.

«Сегодня на станции Таянды скончался замечательный, очень добрый и отзывчивый человек.

Родственники несколько раз вызывали «скорую», но на том конце провода не поняли всю серьезность ситуации, и бригада не была отправлена по экстренному вызову, – написали в группе «А.Л.Текслер, помоги!», – южноуральцы. – Почему в очередной раз никто не слышит таяндинцев? Мы что – не люди??? Нас всех на вымирание оставили??? Когда прекратится этот беспредел???»

«В Челябинске тоже скорая не приезжает, – отвечают жители областного центра. – Две недели температура 38, кашель, а врачи говорят: грипп. А человек уже еле дышит. Решили вызвать «скорую», целый день прождали, так и не приехала. Съездили сами – сделали снимок, оказалось воспаление легких. Теперь сидим, ждем участкового врача. Не знаю, дождемся?!»

Аналогичная ситуация в Магнитогрске: «Так случилось, что у меня сильно заболел муж: высокая температура, сильно скинул вес. Еще и ногами еле передвигается – если дома, а если идти куда, то или на инвалидной коляске, или в ходунках, так как отказывают ноги.

29.09.2020 мы были на приеме у участкового врача, где мужу дали направления на анализы. Прошли флюорографию, получили результаты, что у него двухсторонняя пневмония, после чего было принято решение его экстренно госпитализировать сразу из поликлиники в больницу. Врачи, у кого мы были на приеме, вызвали скорою и сказали ожидать в коридоре. Но – увы – «скорой» долго не было. Было принято решение ехать домой и ожидать скорою помощь там. При этом сказали, что у мужа тяжелая форма болезни.

С того самого дня по сей день, 02.09.2020, ожидаем «скорою помощь», хотя у них записано, что он сам добраться никак не может. Я понимаю, что много больных, они не успевают, но у меня слезы на глазах от того, как он мучается. Пожалуйста, примите меры по поводу транспортировки больных в больницы», – просит губернатора жительница Магнитогорска.

«Новый День» попросил министерство здравоохранения прокомментировать ситуацию со «скорой помощью» в регионе вообще и описанные выше случаи в частности.

В пресс-службе ведомства ответили:

«В Челябинской области фиксируется сезонный прогнозируемый рост заболеваний гриппом и ОРВИ. Также в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции принято решение постепенно наращивать коечный фонд по региону и переоборудовать корпуса под приём профильных пациентов.

Важно отметить, что вопросу организации госпитальных баз Министерство здравоохранения Челябинской области уделяет особое внимание. На данный момент ситуация с заболеваемостью находится под контролем, коек хватает. Если понадобится – мощности возможно увеличить. Необходимо заранее быть готовыми к различному развитию событий и приему пациентов, особенно в период сезонных респираторных инфекций.

В Челябинской области госпитальные базы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, новым техническим оборудованием, а также медицинскими работниками, обученными и готовыми к приёму пациентов с различным течением заболевания.

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», требованием санитарных норм безопасности – потоки пациентов во всех медицинских учреждениях разведены, происходит зонирование корпусов и этажей на «зеленую» и «красную» зону, чётко разделены въезды и выезды.

Мы следим за ситуацией как в России, соседних регионах, так и в Челябинской области, в каждом муниципалитете. Комиссии Минздрава постоянно выезжает в медучреждения, которые обеспечиваются всеми техническими и материальными возможностями для лечения больных с различными диагнозами. На пациентах ввод новых госпитальных баз не отразится. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объёме. Более того, теперь жителей данных муниципалитетов не придётся отправлять в другие больницы. Лечение будет проходить на местах, не теряя времени на перемаршрутизацию. А при диагнозе «коронавирус» важно быстро и своевременно оказать помощь и далее наблюдать за пациентом иногда до трех месяцев, уже после выписки.

Мы отмечаем, что в связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры Челябинска по номеру 03 получают более 2 тысяч вызовов. Граждане сегодня ковид-насторожены, ведь зачастую симптоматика первых признаков острых респираторных инфекций и коронавируса схожи (температура, кашель, общая слабость). Вызовы, как и всегда, обслуживаются в приоритетном порядке, первоочередными являются те, что представляют угрозу жизни больного. Необходимо понимать, что никуда не исчезли и экстренные пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми (инфаркт, инсульт) и т.д. И к ним также спешат автомобили медицинской помощи.

Перевозка на КТ обслуживаются в порядке очерёдности первой освободившейся бригадой. Существует порядок и специально разработанные алгоритмы оказания помощи и госпитализации пациентов, в том числе сопровождение их на КТ. На данный момент компьютерную томографию проходят все пациенты не только с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и с пневмонией. Что в период сезонных респираторных инфекций существенно увеличивает объем исследований. После каждого пациента необходимо продезинфицировать помещение, на что также уходит дополнительное время. Бригада скорой помощи сопровождает пациента, что делает его нахождение безопасным как для собственного здоровья (при резком ухудшении состояния бригада экстренно окажет помощь), так и здоровья окружающих людей (до прохождения КТ невозможно поставить диагноз и понять это «коронавируная пневмония» или внебольничная). На автомобилях скорой помощи, после прохождения КТ и в зависимости от состояния здоровья, возможна дальнейшая маршрутизация пациента и обязательная дезинфекция автомобиля.

Также хочется в очередной раз напомнить жителям Южного Урала о проходящей в данный момент вакцинации от гриппа, а также мерах профилактики. Соблюдение масочного режима, дистанции в 1,5 метров, дезинфекция помещений и частое мытьё рук поможет избежать заболевания.

Коронавируная инфекция – явление новое для всего мира. И мы ежедневно подстраиваемся под текущую ситуацию.

Немаловажно понять напряжённость и загруженность работы врачей. Мы призываем к взаимному уважению и пониманию сложной сезонной ситуации. Коллеги изо дня в день отдают все силы работе и подвергаются опасности. Давайте беречь не только физическое, но и психологическое здоровье друг друга!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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