РЖД объявило тендер на поставку пива в детский оздоровительный центр

Российская монополия объявила аукцион на поставку алкоголя в детский центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс в конце сентября объявило ОАО «Российские железные дороги».

Согласно документации, победитель электронного аукциона должен будет поставить порядка пяти тысяч бутылок пива.

Закупка, достаточно рядовая для РЖД. Если бы не адрес поставки – детский оздоровительный комплекс «Аленушка», расположенный в Челябинской области.

Впрочем, если зайти на сайт учреждения, все встает на свои места. Хотя у центра и сохранился некоторый оздоровительный характер (специальные программы для спортсменов и детей и прочее), по сути, речь идет о рядовой базе отдыха на берегу одного из озер Южного Урала. Даже из названия центра исчезло слово «детский». Но юридически закреплять изменения, по всей видимости, не стали. Поэтому официальное наименование осталось прежним – «Детский оздоровительный центр «Аленушка», который и должен получить 5 тысяч бутылок пива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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