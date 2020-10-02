В Челябинской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

На юге Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал глава города Локомотивный Александр Мордвинов.

ЧС введена после аварии на водоводе, обеспечивающем муниципалитет питьевой водой.

«Ввести на территории Локомотивного городского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, – говорится в документе. – Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах водопровода, расположенного на расстоянии примерно в 3600 метров по направлению на северо-запад от ориентира поселок Гражданский».

Директору МУП «ЖКХ» поручено организовать проведение неотложного капитального ремонта водопровода протяженностью 3600 местров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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