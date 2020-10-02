В Магнитогорске водитель иномарки въехал в группу пешеходов на тротуаре и сбежал

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 2 октября, у поликлиники Магнитогорска. О произошедшем одна из горожанок рассказала в социальных сетях.

«Сегодня в 8:50 возле поликлиники был совершен наезд на группу пешеходов на тротуаре водителем автомобиля «Мерседес» чёрного, который с места ДТП скрылся», – написала женщина.

Впрочем, в комментариях к посту один из магнитогорцев, представившийся очевидцем, представил ситуацию несколько иначе. «Человек привез больного отца, экстренно. А тут неадекватная тетя, недовольная жизнью, кинулась на машину, не давала водителю отъехать, разбила своими сумками стекло водителю», – рассказал мужчина.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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