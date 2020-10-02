Власти Магнитогорска признали проблему с доступностью КТ и обвинили в этом горожан

Мэрия Магнитогорска рассказала, почему в городе очереди на компьютерную томографию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорские чиновники объяснили очереди на КТ мнительностью горожан, которая привела к загруженности медиков.

«К сожалению, есть очереди. Дело в том, что многие люди, едва почувствовав недомогание, считают, что у них коронавирус, и требуют КТ, хотя для этого нужны четкие показания. Пациенты же идут без направлений. Врачи не всегда отказывают. Сегодня в ГБ-1 было 12 пациентов без направлений. Мы просим не наводить панику, не занимать места, которые необходимы другим пациентам, относиться с пониманием к ситуации. 50% КТ показывает норму», – рассказали представители мэрии в ходе пресс-конференции.

Чтобы снизить напряженность, в Магнитогорске решили подключить к обследованиям рентген-диагностику. «Мы недавно получили рекомендации, что рентген в части вирусной пневмонии дает те же показатели, что КТ. В связи с этим рентген будет делаться в рационных поликлиниках», – рассказали в городской администрации.

Напомним, жители Челябинской области массово жалуются на многодневное ожидание исследования КТ. Ранее вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявляла, что среднее время ожидания составляет около двух дней. Но все чаще южноуральцы рассказывают, что ждали обследования пять дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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