В Троицке рядом с частным домом нашли скелет младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 1 октября в зарослях кустарника около одного из частных домов в Троицке обнаружены скелетированные останки тела младенца.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружили прохожие.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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