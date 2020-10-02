Челябинский омбудсмен предложила перенести знак в память жертв сталинских репрессий подальше от ФСБ

Челябинский омбудсмен предложила перенести знак в память пострадавших от репрессий 1930-40-х годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло во время встречи уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко и краеведа Юрия Латышева. Общественник сообщил об этом в социальных сетях.

«В ходе обстоятельной беседы (почти 1,5 часа) я выразил свою озабоченность странным отношением областных и городски властей и силовых структур к проблемам сохранения памяти жертв сталинских репрессий: замалчивание места массового захоронения в центре поселка Шершни, обнаруженного в августе 1998 года; упорное сопротивление восстановлению памятной доски на здании ФСБ, где находилась расстрельная комната; вялые и беззубые действия городских властей по отношению к предпринимателю, уничтожившему памятную доску Сахарову», – рассказал челябинец.

Но главной темой встречи была именно ситуация вокруг демонтажа памятной доски 1995 года на расстрельной комнате. Доска была установлена на законных основаниях, а демонтирована и уничтожена незаконно, настаивает Юрий Латышев. При этом до сих пор не ясно, кто причастен к демонтажу: и УФСБ, и ГУ МВД по Челябинской области отрицают свое участие в этом.

Ясно одно: контрразведчики, занимающие ныне здание, считают восстановление памятной доски нецелесообразным. При этом аргументируют это весьма странным, по мнению краеведа, образом. «В ходе беседы с Юлией Сударенко я понял, что противодействие ФСБ размещению памятной доски, скорее всего, продиктовано боязнью противоправных действий экстремистов. То есть установка доски с текстом: «Во внутреннем дворе этого здания находилась расстрельная комната, в которой в период массовых репрессий 1930-40-х гг. приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам. Вечная память погибшим!" может привести, например, к террористическим актам против силовых структур!", – недоумевает общественник

Сама омбудсмен предложила, во избежание возможных провокаций, подумать над каким-то альтернативным вариантом памятного знака в Челябинске, посвященного памяти жертв сталинских репрессий. «Против появления подобного памятного знака в разумном месте в центре города я не возражаю, но, прежде всего, хотелось бы получить ответ, почему незаконно уничтожена памятная доска, установленная на законных основаниях. При этом, уничтожена какой-то силовой структурой, стоящей на защите безопасности и правопорядка!", – заключает челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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