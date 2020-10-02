Экс-глава Миасса умер в СИЗО

Бывший глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский скончался в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о смерти экс-сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского стало известно сегодня, 2 октября. Причина смерти не раскрывается.

Сегодня, 2 октября, стало известно о смерти бывшего главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского. Причина смерти является врачебной тайной. Виктор Георгиевич руководил миасской администрацией с 2005 по 2010 год и с 2012 по 2013 годы.

Напомним, Виктора Ардабьевского, руководившего администрацией Миасса в 2005-2010 и 2012-2013 годах, задержали осенью 2013 года, после чего этапировали в Москву. Сити-менеджеру предъявили обвинения в двух заказных убийствах и соучастии в бандитизме в составе организованной преступной группировки.

По версии следствия, с 1999 по 2009 год участники южноуральской банды совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской, Челябинской областей, а также Краснодарского края.

В арсенале преступного сообщества имелось огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Следователи полагают, что в ОПГ «Турбазовские» входил и сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, и именно с его подачи члены банды расправились с двумя южноуральскими коммерсантами в 2005 и 2008 годах.

С 2013 года экс-чиновник содержался в различных СИЗО Москвы и Зеленограда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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