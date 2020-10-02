НМУ в Челябинске снова продлили

НМУ в Челябинске продлили еще на сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, установившиеся в городе с 24 сентября, продержатся минимум до 19 часов 3 октября.

Чуть раньше – к полудню субботы ситуация может улучшиться в Магнитогорске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке и Карабаше, где последние несколько дней тожде складывается неблагоприятная метеобстановка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.10.20

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