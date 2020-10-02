Экс-депутат южноуральского парламента незаконно заработал почти 1 млрд рублей

В Челябинске отдали под суд экс-депутата регионального Законодательного собрания, генерального директора компании «Тепловые электрические сети и системы» («ТЭСиС») Владимира Чебыкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего депутата обвиняют в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый в период с 2016 по 2019 год, зная, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, необходимо наличие лицензии, не принимал меры, направленные на ее получение, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – Предприниматель незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения, расположенных на территории Челябинской области.

В результате незаконной деятельности он извлек доход в сумме свыше 898 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Металлургический районный суд Челябинска».

Челябинск, Павел Зварзин

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