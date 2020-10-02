В Челябинском бору затеяли новую стройку, горожане выходят на акцию протеста

В Челябинском городском бору началось очередное строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад это участок волшебным образом перешел в частные руки. Владельцем называют небезызвестную в городе семью Ванштейнов. По крайне мере, именно они построили комплекс «Gagarin Residence» на Лесопарковой – 8. И теперь рядом с этим комплексом начали расчищать площадку под новое строительство.

Это не понравилось горожанам, весьма болезненно относящимся к любым попыткам застроить городской бор.

«Начавшиеся работы на этом участке привлекли наше внимание ко всему городскому бору, и уже сейчас стало понятно, что по периметру бора огромное количество участков переведено из ООПТ в земли населенных пунктов», – сообщили в группе «Зеленый город» «ВКонтакте», прогнозируя, что стройка на Лесопарковой в бору не последняя.

В мэрии уверяют, что разрешение на строительство не выдавали. Минэкологии обещает провести проверку. Но горожане чиновникам уже не верят и намерены сами бороться за сохранность бора.

Сегодня они намерены провести акцию протеста.

«Наш любимый город снова и снова лишают кислорода, предавая граждан и следующие поколения челябинцев, вырубая наши деревья, – заявляют организаторы акции. – Неважно, как формально называется этот участок, важно то, что эти деревья несут на себе нагрузку, очищая наш воздух. Если мы не будем даже пытаться заступаться за них, их будет становиться все меньше и меньше».

Акция состоится 3 октября в 15:00 на участке Лесопарковая – 8.

Любопытно, что в акции планируют принять участие и жители Gagarin Residence, тоже построенной в лесу.

Челябинск, Павел Зварзин

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