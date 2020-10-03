Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 17 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у 6 школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число инфицированных на Южном Урале на сегодняшний день составляет 17 тысяч 12 человек.

Минздрав региона сообщает еще о пяти умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 66-летняя женщина и 80-летний мужчина. П

Причиной смерти 81-летней женщины стало острое нарушение мозгового кровообращения, двое мужчин в возрасте 73 лет умерли от хронических заболеваний, коронавирус был хронической инфекцией.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 498 человек, зараженных COVID-19, из них непосредственно от инфекции – 131.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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