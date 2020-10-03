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Суббота, 3 октября 2020, 13:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

На Южном Урале резко похолодает

Бабье лето на Южном Урале закончилось, начинается настоящая осень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня днем столбики термометров будут достигать 17 градусов, а на юге региона 20 градусов выше ноля, то уже к вечеру существенно похолодает, ночью возможны отрицательные в воскресенье ожидается не выше +9 (в Челябинске максимум +7).

К середине следующей недели станет еще холоднее, пойдут дожди, которые могут затянуться на пару недель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.10.20

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