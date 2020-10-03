На Южном Урале резко похолодает

Бабье лето на Южном Урале закончилось, начинается настоящая осень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня днем столбики термометров будут достигать 17 градусов, а на юге региона 20 градусов выше ноля, то уже к вечеру существенно похолодает, ночью возможны отрицательные в воскресенье ожидается не выше +9 (в Челябинске максимум +7).

К середине следующей недели станет еще холоднее, пойдут дожди, которые могут затянуться на пару недель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.10.20

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