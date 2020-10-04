Число летальных исходов среди зараженных COVID-19 на Южном Урале превысило 500

В Челябинской области за сутки подтверждено 94 новых случая заболевания COVID-19. Среди зараженных 7 школьников.

Минздрав региона сообщает о пяти умерших инфицированных. Непосредственно от ковида скончался 79-летний мужчина. Причиной смерти остальных названы хронические заболевания – диабет и патологии сердечно-сосудистой системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии на Южном Урале выявлено 17 тысяч 106 зараженных коронавирусом. 503 из них умерли (непосредственно от инфекции – 132).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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