Российскому боксеру вынесли приговор за нападение на американскую модель

Южноуральскому боксеру Сергею Ковалеву определили наказание за нападение на американскую модель Джейми Фронтц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2018 года женщина обратилась в полицию, заявив, что Ковалев оказывал ей знаки внимания на одной из вечеринок, но модель отвергла его ухаживания. Тогда спортсмен, якобы, выследил ее и избил. У Фронтц были зафиксированы сотрясение мозга, перелом носа и смещение шейного диска. Кроме того, модель заявила, что боксер пнул ее собаку.

Ковалева задержали, но свою вину он отрицал. Спортсмена отпустили под залог в 50 тысяч долларов. А Фронтц обратилась в суд с иском в размере 650 тысяч долларов. Сначала Ковалев согласился выплатить озвученную сумму, но в январе текущего года модель заявила, что ей перечислили лишь чуть больше трети озвученной суммы.

2 сентября Ковалев заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным в оскорблении модели и драке. Верховный суд штата Калифорния в округе Сан-Бернардино приговорил боксера к трем годам лишения свободы условно и обязал пройти курс управления гневом, а также заплатить 220 долларов в качестве судебных издержек.

При это решение по гражданскому иску Фронтц о материальной компенсации еще не принято.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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