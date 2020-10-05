Возбуждено уголовное дело по факту гибели в «пьяном» ДТП 10-летнего южноуральца

После аварии, в которой погиб 10-летний мальчик, в Челябинской области возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы возбуждено по пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия).

«По данным следствия, днем 3 октября 2020 года на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находившаяся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на мопед, на котором двигались трое детей 11, 10 и 3 лет. В результате ДТП 10-летний мальчик получил смертельные травмы. 11 и 3-летний мальчики с переломом и ушибами находятся под наблюдением врачей. После совершения ДТП, подозреваемая скрылась с места происшествия, но впоследствии была задержана», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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