В Челябинске авто врезалось в дорожное ограждение. Двое пострадали

В Челябинске иномарка снесла дорожное ограждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в воскресенье, 4 октября, в 11:45 на Копейском шоссе.

50-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся со встречного направления прямо автомобилем «Хонда». Удар отбросил «японца» на дорожное ограждение. В результате удара дорожный забор лишился трех пролетов.

Пострадали два пассажира автомобиля «Рено».

За прошедшие 3 суток (2-4 октября) на территории Челябинска зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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