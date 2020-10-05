В Копейске мужчина, представившийся родителем детсадовца, обокрал воспитателя

В Копейске задержали псвдо-родителя, пытавшегося обокрасть воспитателя детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел в минувшую пятницу, 2 октября.

Днем в один из детских садов явился мужчина. Воспитателю он представился родителем одного из ребят и попросил пригласить заведующую. Пока девушка ходила за начальством, он схватил ее сумку, где были паспорт и деньги педагога, и сбежал. Воспитатель успела лишь крикнуть ему вслед, чтобы тот остановился, но мужчина скрылся.

Прибывшему на вызов наряду росгвардейцев расстроенная девушка рассказала о произошедшем, и силовики приступили к осмотру прилегающей к учреждению территории. «Схожий по приметам мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии на территории гаражного кооператива. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1958 года рождения. Там же была обнаружена женская сумка с паспортом на имя потерпевшей», – рассказали в силовом ведомстве.

Задержанного передали полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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