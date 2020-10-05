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Понедельник, 5 октября 2020, 09:23 мск

Новости Челябинск

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Южноуральцы забрасывают губернатора Текслера на работу медучреждений: «Невозможно вызвать врача или взять талон»

Южноуральцы продолжают забрасывать губернатора Алексея Текслера жалобами на организацию работы медицинских учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром жительница города Карталы опубликовала фотографии очереди к инфекционисту – небольшой коридорчик забит людьми.

«Обращаюсь к вам, стоя в очереди в г. Карталы, с температурой 38,5. Все стоят к инфекционисту, в помещении 2 м на 5 м находится 38 человек. Многие стоят с температурой. Где соблюдение санитарных норм – 1,5 м?» – спрашивает женщина.

А жители Тракторозаводского района Челябинска жалуются, что попасть к врачам вообще невозможно.

«Поликлиника №8 по пр. Ленина – 3. Невозможно вызвать врача или взять талон: пытаюсь вторую неделю (тел. 239-29-80). И это в период начала второй волны... Очереди за 40 – 50 и даже 60 человек... Ждешь по 20-30 минут, и после 10-ой очереди (очевидно, когда автоинформатор сообщает «Ваш звонок десятый в очереди» – прим. РИА «Новый День») по телефону все обрывается... И куда больным пенсионерам обращаться?» – пишет жительница областного центра.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса продлен в регионе до 18 октября 2020 года. Власти уже полгода настойчиво рекомендуют южноуральцам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию, однако до сих пор не могут решить проблему предоставления медицинской помощи, что приводит к настоящим трагедиям.

Так, В Челябинске заболевший коронавирусом инвалид умер в ожидании КТ. «62-летнего мужчину с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и диабетом 2-го типа около 10 дней лечили в отделении кардиологии горбольницы № 8, а в начале недели выписали домой. По словам родных, он был в тяжёлом состоянии. Сразу после госпитализации пациент контактировал с заражённым COVID-19, но при выписке его семью в известность об этом не поставили, – пишет 74.ru. – Об опасной инфекции у челябинца его родственники узнали, когда двусторонней пневмонией заболел его сын. Участковый врач выдал пенсионеру направление на компьютерную томографию, но, несмотря на своё тяжёлое состояние, должной медпомощи мужчина так и не дождался».

До Роспотребнадзора родственники больного дозвониться не смогли (это не первый случай, когда ведомство, призванное координировать и контролировать ситуации, оказывается недоступным), а «скорая» на вызов не приехала.

Прокуратура начала проверку по факту смерти мужчины.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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