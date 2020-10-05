В Челябинской области растет заболеваемость ковидом, масочный режим не соблюдается

В Челябинской области за сутки подтверждено 92 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших 9 школьников, при этом ни один класс на карантин не закрыт.

Минздрав региона сообщает о смерти еще четырех зараженных – у всех официальной причиной смерти стали хронические заболевания, ковид был сопутствующей инфекцией.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 198 инфицированных COVID-19, 507 из них умерли (непосредственно от инфекции – 132).

Отметим, что многие южноуральцы по-прежнему игнорируют меры профилактики: ходят без масок, не соблюдают социальную дистанцию. Практически все магазины и предприятия общепита наклеили на входные двери объявления, что покупателей без масок не обслуживают, однако внутри заведений дело обстоит иначе – масочный режим игнорируют даже сотрудники.

Аналогичная ситуация отмечается в общественном транспорте: «Ехали вчера вечером в трамвае №3, – рассказала читательница РИА «Новый День». – Сели на остановке «Оперный театр»: вагон полон – все места заняты, люди стоят в проходах. 90% пассажиров без масок. У кондуктора грязная тряпичная маска спущена под подбородок. О каких системных проверках нам все время рассказывают власти?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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