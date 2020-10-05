Глава Магнитогорска заразился коронавирусом

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диагноз подтвержден соответствующими тестами. В администрации города сообщают, что Бердников находится дома на самоизоляции – болезнь у него протекает в легкой форме.

Напомним, накануне стало известно, что с коронавирусом госпитализирован вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

В администрации Челябинска 40% сотрудников переведены на удаленную работу или отправлены в отпуска.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 05.10.20

В Челябинской области растет заболеваемость ковидом, масочный режим не соблюдается. / Южноуральцы забрасывают губернатора Текслера жалобами на работу медучреждений: «Невозможно вызвать врача или взять талон». / В Копейске мужчина, представившийся родителем детсадовца, обокрал воспитателя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»