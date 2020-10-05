В Челябинске медбрату «скорой», заболевшему COVID-19, отказали в страховой выплате

Сотрудник челябинской станции скорой медицинской помощи не может получить страховую выплату после заражения коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец работает медбратом. Направляют медиков и к тяжелым пациентам с поражением легких.

Как рассказал мужчина, именно после выезда к такому больному он и заболел. Произошло это 20 августа. Как только у него поднялась температура, медика отправили домой. За три дня до этого его бригада перевозила южноуральца с 75%-ным поражением легких. Пациент позднее скончался.

Медик две недели провел на больничном с подтвержденным COVID-19. А выйдя на работу, начал собирать документы на получение страховой выплаты как медик, заразившийся коронавирусом на работе 68 тысяч 811 рублей.

Но здесь начались сложности. «Когда я решил подать документы, мне ответили, что выплата положена только тем, кто за 14 дней до начала заболевания возил пациентов с COVID-19, подтвержденным анализом, – цитирует челябинца 74.ru. – Если подтвержденных пациентов не было, значит, выплата не положена. По мне якобы проверили информацию о 52 пациентах, которых я перевозил за это время, и ни у одного не было положительного теста. Самое интересное, что результат пациента, после которого я заболел, в системе «Барс» просто не нашли. В итоге сказали, что выплата мне не положена. То, что мы рискуем заразиться на каждом вызове, никого не волнует, мы ведь часто приезжаем на боль в груди, а там оказывается температура. Обидно и то, что я такой не один. У нас есть фельдшеры комнаты комплектации, их там четыре человека, они все переболели коронавирусом, причем в тяжелой форме – с пневмониями, в стационаре лежали. Им вообще никаких доплат за ковид не положено и страховка тоже, потому что они не контактируют с пациентами. Зато мы им привозим биологические материалы, они обрабатывают наши костюмы, утилизируют их, но при этом якобы не контактируют с ковидом».

Мужчина обратился с жалобой в региональный минздрав, добился проведения комиссии. Но и комиссия ему отказала на основании того, что у 43 идентифицированных ею пациентов не было положительного теста ПЦР на COVID-19. Информацию же еще о девяти пациентах, с которыми контактировал медик, попросту не нашли. И решили, что с ними тоже все в порядке.

Что интересно, ни в указе президента России о дополнительных страховых выплатах медицинским работникам, ни в разработанном на основании него временном порядке их начисления не содержится требования подтверждения заражения пациента с помощью теста ПЦР. При этом ни в минздраве, ни в ФСС не смогли толком ответить, откуда взялось это требования.

Сейчас фонд и минздрав намерены собрать согласительную комиссию по данному конкретному случаю. Возможно, челябинцу все-таки удастся отстоять свою правоту. Но повлияет ли такой исход на ситуацию в целом, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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